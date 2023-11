Exhibición aérea de la Moissant International Aviators en Balbuena

Después de haber salido airoso de una disputa legal unos meses antes, Alfred Moissant organizaría una exhibición aérea aún más ambiciosa. Del 16 de noviembre al 4 de diciembre de 1911 el ancho de la nómina de acróbatas aéreos de la “Moissant International Aviators” vendría a causar furor en el aeródromo de Balbuena

. La expectativa fue construyéndose con una agitada campaña en carteles y encabezados de periódicos, que, no obstante, parece que no rompió la apatía de la población en un primer instante, pues los aviadores llegaron el 24 de octubre sin mayor pompa, y “El País” reportó cierto desinterés los primeros días. Quizá la innovación tecnológica no bastó para romper el estupor de una multitud que acababa de atestiguar la Revolución.Sería la bizarría de una navegante la que causaría conmoción en el púlpito. Matilde Moissant, sobrina de Alfred y segunda mujer en la historia en obtener su licencia de vuelo, después de presenciar un trayecto trágico en el que su padre falleció tras una pirueta, abriría la exhibición; pareciera que estaba guardando lo mejor en su repertorio para el contexto propicio, pues al tercer día realizó maniobras insólitas. Elevándose a una altura de 460 metros, la joven causó vértigo y emoción al descender y volar muy cerca de las gradas. Esta actuación se coronaría con el truco insigne de la troupe, el “volplane”, una caída en aparente picada que se corrige en el último segund

:

MILENIO: Nueva ruta aérea de carga une Zhejiang con MéxicoComo socio de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, México es un importante centro de conexión aérea en la región latinoamericana.

Fuente: Milenio | Leer más »

MILENIO: Taiwán despliega a su fuerza aérea por presencia de aviones militares chinos sobre su territorioLa fuerza aérea realizó maniobras sobre su territorio tras detectar drones y cazas chinos en su territorio. Así ocurrió.

Fuente: Milenio | Leer más »

EL_UNIVERSAL_MX: AIFA aumenta la TUA; será más caro viajar desde esa terminal aéreaEl incremento de la TUA entrará en vigor a partir del 09 de noviembre próximo

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más »

MILENIO: Aeronaves de Puebla y Tlaxcala trasladan a pacientes de AcapulcoEl gobierno de Guerrero informó que la ambulancia aérea sirvió para trasladar a dos pacientes a nosocomios de la Ciudad de México y de Tlaxcala.

Fuente: Milenio | Leer más »

MILENIO: Lisa Franchetti, primera mujer en dirigir la Marina estadounidenseTambién se aprobó la nominación del general David Allvin al frente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Fuente: Milenio | Leer más »

MILENIO: Estados Unidos anuncia nuevo fondo de ayuda militar a Ucrania por 425 mddEl equipamiento de artillería y defensa aérea forman parte de elementos extraídos de las propias existencias militares de Estados Unidos.

Fuente: Milenio | Leer más »