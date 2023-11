Ex funcionario de Benito Juárez sentenciado por Cártel Inmobiliario entrega propiedad valuada en 17.9 mdp

El ex director de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez, Nicias René Aridjis Vázquez, entregó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) una residencia valuada en 17 millones 903 mil pesos tras ser sentenciado a tres años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito.

La residencia ubicada en la colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán, fue habitada por el ex alcalde de Benito Juárez, Christian Damián Von Roehrich, revela el expediente del caso





