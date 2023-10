EU/Israel: ¿ahora, Irán?

Ergo, igual que en Ucrania, Israel pondrá los muertos (la limpieza étnica y el genocidio de palestinos sale sobrando), para que EU alcance sus objetivos geopolíticos en la zona. El retraso de la operación terrestre tendría que ver con el envío de una docena de sistemas de defensa aéreo, para proteger a las tropas de Israel y EU de misiles y cohetes enemigos en caso de que se desate una conflagración regional.

Según Michael Hudson, ante el rápido colapso del “orden basado en reglas” y el progreso de un mundo multipolar y una Eurasia interconectada con Rusia, China e Irán liderando el proceso –lo que desafía la hegemonía imperial−, la respuesta de loses la militarización de la política estadunidense. Para Hudson, la lucha nominal entre el pueblo palestino e Israel enmascara el intento de EU de atacar a Siria e Irán (y aun Líbano).

Israel vuelve a ser un peón de EU. Hace 50 años el Pentágono definió a Israel como el portaviones (terrestre) de EU en Medio Oriente. Lo repitió Alexander Haig, secretario de Estado de Ronald Reagan, argumentando que se trata de una zona “crítica” para la seguridad nacional de EU. headtopics.com

¿Es el turno de Irán? Porque no se envía una armada entera, incluidos dos portaviones, y vuelos cargados de proyectiles de defensa aérea (THAAD y Patriot) a sus siete bases en Israel (y a las de Jordania y Chipre), para atacar a un puñado de milicianos con cohetes artesanales. “Sin Irán no hay Hamas y no hay Hezbolá Ese es el eje del mal contra el mundo libre y la civilización occidental”, dijo el corrupto y genocida Netanyahu.

