Estrella del baloncesto puertorriqueño José Piculín Ortiz anuncia que tiene cáncer colorrectal

Una de las estrellas históricas del baloncesto puertorriqueño José Piculín Ortiz anunció hoy que fue diagnosticado con cáncer colorrectal, el pasado 2 de noviembre, y en un sentido comunicado en su cuenta de Facebook expresó que tanto él como su familia están "dispuestos a dar la batalla" y "aunque no es fácil, dentro de la familia estamos positivos y de alguna manera a la expectativa de qué podemos hacer en el camino".

Enfrentar los retos dentro y fuera de la cancha ´Piculín´ junto a su esposa, Sylvia Ríos confirmó su diagnóstico con valentía ante sus fans, seguidores y comunidad del deporte que lo sigue: Como siempre he sido persona de darle frente a mis situaciones y me he caracterizado por ello, esta vez quiero compartir con ustedes, pueblo de Puerto Ric





RevistaMSP » / 🏆 18. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Deion Sanders: cuando jugador –estrella-, ahora súper estrellaJavier Balseca te cuenta todo el fenómeno que ha causado Deion Sanders como entrenador de los Colorado Buffaloes.

Fuente: mediotiempo - 🏆 20. / 63 Leer más »

Manuel Alejandro: 'José José dio todo y se quedó sin nada'El compositor español Manuel Alejandro comparte anécdotas del álbum Secretos de José José, a 40 años de su lanzamiento.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Este es el restaurante de Xalapa donde alguna vez comieron José José y Juan GabrielLa historia de Xalapa data varios lugares y momentos importantes que son parte de la huella que van dejando generación tras generación. Este lugar es uno de ellos

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

La historia falsa detrás de la escultura de José José en el parque de La ChinaEn entrevista con La Silla Rota, Ricardo Nava Rueda, amigo y exintegrante del equipo de seguridad de José José narrá la calidad humana de 'El Príncipe de la Canción' y las demás anécdotas que vivió a su lado

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

A cuatro años de la partida de José José, la polémica en su familia continúaEl icónico 'Príncipe de la canción' falleció el 28 de septiembre del 2019, desde entonces su imagen ha estado en la polémica

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Rinden Homenaje a José José a Cuatro Años de su MuerteEn la alcaldía Azcapotzalco, admiradores rinden homenaje a José José, al cumplirse cuatro años de su muerte

Fuente: Foro_TV - 🏆 46. / 51 Leer más »