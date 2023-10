Estos son los trucos que debes aplicar en tu anturio para que este florezca todo el año

Si tienes en casa un anturio y has notado que este está pereciendo o si estás por adquirir una de estas plantas y no estás muy seguro de cuáles son sus cuidados que debes de seguir, no te preocupes más por esto, aquí has llegado al lugar correcto, pues el día de hoy te contaremos un par de trucos que debes realizar para que este ejemplar crezca, se desarrolle y floree constantemente.

El anturio es una planta con esplendidas flores de colores muy llamativos que es una de las más populares y favoritas para decorar el interior del hogar, por lo que es común que la mayoría de las personas tengan en casa uno de estos ejemplares o deseen adquirir uno de estos.

A menudo esto sucede porque se cometen ciertos errores durante el cuidado de esta planta, para ayudarte con esto, el día de hoy te platicaremos un par de sencillos trucos que debes aplicar en los anturios para que estos se desarrollen de manera adecuada y florezcan constantemente, así que si quieres saber qué es lo que tienes que hacer, te invitamos a seguir leyendo este artículo, pues te contaremos todos los detalles a continuación. headtopics.com

De esta forma, si tienes tu anturio en un sitio en donde reciba muchas horas de luz solar directa o, por otro lado, en una esquina poco luminosa en la cual no tenga acceso a un poco de luminosidad, lo mejor será que cambies esto.Otra circunstancia que suele ser una problemática a la hora de cuidar un anturio es su riego, pues a menudo se propicia humedad excesiva o sequedad que la planta no suele soportar.

De esta manera, el riego se podría resumir a una vez cada semana, pero siempre tenga en cuenta cómo se encuentra el sustrato.Otra parte muy importante que debes de tener en cuenta a la hora de cuidar un anturio es que este no soporta temperaturas extremas, ni cálidas ni frías, por lo que debes evitar colocarlos cerca del aire acondicionado, ventiladores, calefactores y, en general, todo tipo de aparato que brinde estas condiciones. headtopics.com

