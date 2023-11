“Esto viene de fuera, de la derecha, de nuestros adversarios”: Martí Batres sobre supuesto audio en contra de Omar García Harfuch

De todas ellas eligió “My Vocal.ai”, la cual tiene un costo de 200 pesos. En ella colocó el idioma, subió el archivo de audio de la conferencia de este 31 de octubre, colocó el texto requerido a expresar por la voz y dio paso a la sinterización, todo ello en menos de 15 minutos.

“En este momento la tecnología de generación ha evolucionado más rápido que los de comprobación. Es muy fácil replicar este tipo de cosas. Es algo falso, que no ocurrió y gente con mala voluntad”

Martí Batres vs Omar García Harfuch: batalla de ¿inteligencia artificial?El escándalo de este martes sobre el presunto audio del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres

FOTOS: Batres inaugura Ofrenda Monumental en el Zócalo, dedicada a VillaDestaca una pieza de cartonería de 17 metros de altura alusiva al Centauro del Norte y está acompañada de un tren y catrinas. Estará abierta hasta el 5 de noviembre

Cambiar titularidad de la Fiscalía capitalina sería un riesgo y retroceso: Martí Batres'Puede poner en riesgo la continuidad de los trabajos emprendidos con éxito en los últimos cuatro años', indicó el jefe de Gobierno

No hay división de bandos en Morena en CDMX, señala BatresLo anterior, luego de que Jesús Sesma amagó con considerar un rompimiento con Morena si no se elige a García Harfuch como candidato

Martí Batres: no ratificar a Ernestina Godoy habría un retroceso en la justiciaEl jefe de gobierno detalló al Congreso de la ciudad 21 puntos que destacan su labor al frente de la procuración de la justicia

Martí Batres: no ratificar a Ernestina Godoy significaría un retroceso en la justiciaEl jefe de gobierno detalló al Congreso de la ciudad 21 puntos que destacan su labor al frente de la procuración de la justicia

