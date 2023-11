Esto opinó Salma Hayek al enterarse que Kim Kardashian se disfrazó de su personaje en 'From Dusk 'Til Dawn'

es esa época en la que las celebridades explotan sus creatividad y buscan los mejores disfraces para impresionar a sus seguidores.y Paris Hilton se ha hecho fama por los atuendos que selecciona para las fiestas de Halloween.

Y este 2023 no decepcionó, la socialité y exesposa de Kanye West optó por utilizar múltiples atuendos durante la temporada, pero uno en particular llamó la atención por el homenaje que rindió a la actriz mexicanapublicó un video en su cuenta de Instagram en donde luce un bikini escarlata aterciopelado con aplicaciones en color dorado.

Kim Kardashian aparece en el video posando con una serpiente pitón y un penacho a juego con el bikini escarlata.La actriz mexicana no dejó pasar la ocasión de celebrar la elección de atuendo de la socialité y en una publicación que compartió a través de su cuenta de Instagram le dedicó unas palabras.“Bravo @KimKardashian. Estoy muy honrada.

