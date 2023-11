Este nuevo anime de ciencia ficción es la mejor obra que Netflix ha tenido en años

contaría con una versión animada que se estaría desarrollando sin pausas, pero sin prisas y con mucho detalle por parte de Netflix. Con una gran expectativa generada por todos los amantes del anime debido a los nombres involucrados en este proyecto original del gigante del streaming; además de que la historia está inspirada en el legendario ‘Astro Boy’ del dios del manga, Osamu Tezuka,nos lleva a un mundo futurista que se encuentra recuperándose de una guerra en Asia donde se decidió el destino de los robots y su convivencia con los seres humanos.

Todo esto afectando la lucha de los robots por sus derechos, poniendo sobre la mesa un debate sobre la vida, la moralidad y la conciencia.la producción combina los elementos de un drama policiaco y un thriller psicológico

que va retratando las inteligencias artificiales de este mundo distópico de una manera demasiado humana, demostrando sus propios traumas, deseos y sueños. Lo que te llevará a cuestionar que es lo que hace humano a los protagonistas de este anime, sean humanos o robots., la versión animada ha dio supervisada por Tezuka Productions y Makoto Tezuka, el hijo del mangaka, que está muy interesado de seguir protegiendo el legado del famoso ‘Astro Boy’.

Lo que se ve reflejado en algunas partes de esta adaptación, que, si estás familiarizado con ambas obras, podrás encontrar situaciones bastante tétricas y turbias de la historia de Atom.

