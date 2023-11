Este es el tiempo que un hot dog te puede quitar de vida desde el momento en que lo consumes

Encuentra la palabra “ABRAZO” oculta en la sopa de letras. Resuelve el acertijo visual en tiempo récord

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Este es el contenido que sale de Netflix, HBO Max y más plataformas este octubre 2023Todas las series y peliculas que salen del catálogo de las plataformas de streaming más famosas como Netflix y HBO Max

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LEVELUPCOM: Este juego que originalmente exclusivo de Japón ya puede jugarse en Nintendo SwitchNintendo acaba de añadir 3 títulos retro al catálogo virtual de Nintendo Switch Online

Fuente: LevelUPcom | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Megapuente, suspenden clases este 2 y 3 de noviembre en GuanajuatoEl segundo día de asueto será aplicado a los planteles educativos públicos y privados del estado, que están incorporados a la SEG, esto también aplicará para la Universidad Pedagógica Nacional y a las escuelas normales del Estado.

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Clima en Guanajuato, León, Irapuato y Celaya para este miércoles 01 de noviembreEl Frente Frío 8 traerá lluvias y heladas, te compartimos cómo estará el Clima en Guanajuato, Silao, Salamanca, San Miguel de Allende, entre otros municipios

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Max Verstappen sorprende con espectacular disfraz para este día de muertosEl neerlandés ahora es el 'terror' de varios pilotos en la pista de la Fórmula 1, donde ya se volvió a coronar

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LEVELUPCOM: Un nuevo Sonic en 3D debutará este año y será exclusivo de AppleSonic Dream Team es la nueva aventura del erizo azul

Fuente: LevelUPcom | Leer más ⮕