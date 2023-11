Estas son las 3 plantas carnívoras más hermosas del mundo

Vale destacar que no sólo su belleza única y la intriga que despiertan entre los amantes de la botánica y la naturaleza en general, las convierten en elementos valiosos para la conservación y la educación ambiental. Te revelaremos 3, la lirio cobra y la drosera sudafricana, que también desempeñan un papel esencial en el delicado equilibrio de la naturaleza.

La lirio cobra y la drosera regia son otros dos ejemplares de las plantas carnívoras más bellas. Fuente: Pinterest La Drosera regia, conocida como la drosera sudafricana, es una planta imponente que sólo se encuentra en el valle de Sudáfrica. Sus hojas, que pueden alcanzar hasta dos metros de longitud, están cubiertas de tentáculos que producen una sustancia pegajosa. Esta característica le permite atrapar mariposas, escarabajos, polillas y otros insectos. Los tentáculos se enroscan alrededor de la presa de manera hermética, llevándola inexorablemente a la muerte.

