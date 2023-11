Estafan a Yulay con ayuda de los damnificados de Acapulco

Esta persona nos estafó con la ayuda para Acapulco, le alquilamos la maquinaria para recoger el escombro por las afectaciones y no contesta ni da la cara, le habíamos depositado un anticipo de $50 mil pesosCon la tragedia que sucedió recientemente en Acapulco, muchos creadores de contenido se han unido con la finalidad de ayudar a los más vulnerables, de igual manera, la influencer Tammy Parra se dedicó a recaudar despensas para llevarlas al estado afectado.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Yulay contrata maquinaria para recoger escombro de Acapulco por afectación de 'Otis' y lo estafanEl creador de contenido previamente había visitado Acapulco para entregar dinero y ayudar a las personas afectadas de las zonas rurales.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Estafan a Yulay con 50 mil pesos tras querer ayudar a afectados de huracán 'Otis' en AcapulcoPor medio de redes sociales, el influencer denunció a la persona que presuntamente lo estafó, luego de dar un anticipo para alquilar una maquinaria que ayudaría a levantar escombros en la ciudad de Guerrero

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Mañana concluyen los trabajos en carreteras afectadas por el huracán 'Otis': SICTLos puntos donde ya hay paso son la carretera Chilpancingo-Acapulco, Libramiento Norte de Acapulco y la Autopista Chilpancingo-Acapulco.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LARAZON_MX: SICT libera circulación en libramiento norte de Acapulco y rehabilita deslave del tramo Pie de la Cuesta-CoyucLas carreteras libres Chilpancingo-Acapulco, Chilpancingo-Tlapa y las autopistas de cuota Cuernavaca-Acapulco Federal y Libramiento Poniente Acapulco Federal también tienen tránsito libre

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: SICT libera circulación en Libramiento Norte de Acapulco y rehabilita el deslave del tramo Pie de la Cuesta a CoyucLas carreteras libres Chilpancingo-Acapulco, Chilpancingo-Tlapa y las autopistas de cuota Cuernavaca-Acapulco Federal y Libramiento Poniente Acapulco Federal también tienen tránsito libre

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: Youtuber Yulay regala colchones a personas de escasos recursos: 'Cumplir una promesa'El youtuber conmovió a sus seguidores al regalar colchones en Tenancingo; ve el video que se volvió viral.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕