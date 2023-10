Esta película muestra qué pasó con Scar después de 'El rey león' (tuvo un final trágico)

Scar es el león más malvado que existe. Luego de matar a su propio hermano, el rey Mufasa, Scar merecía un castigo terrible. En esta otra película de Disney, se muestra el terrible desenlace que tuvo el villano de 'El rey león'.Si bien hay algunos cameos son lindos y tiernos, otros más han dado indicio del final trágico que han tenido sus personajes, siendo éste el caso de Scar de.

Tras su derrota en la roca del rey, no volvemos a saber del malvado león, sin embargo, fue la películaque mostró cuál fue su destino final. En una de las escenas de la cinta de Disney, se muestra a Hércules posando para ser retratado en una vasija.

Un detalle que sale a la vista es que el semidiós griego trae puesto en la cabeza los restos de un león, siendo nada más y nada menos que los de Scar . Luego de enfadarse, Hércules avienta la piel del león y cuando esta cae al suelo, se puede ver perfectamente el rostro del alguna vez temido Scar.Hércules trajo a Scar de regreso de una manera sutil, pero bastante hilarante. En la mitología griega, uno de los 12 trabajos requeridos por Hércules es matar al león de Nemea, pero en el universo de Disney ese león es en realidad Scar. headtopics.com

Así como Zazu alguna vez le dijo a Mufasa (y no estaba tan equivocado):"Scar haría una alfombra muy bonita" . El león tuvo un desenlace merecido, tras haber hecho sufrir a Simba de cachorro haciéndole creer que era el culpable de la muerte de su padre.A muchos fanáticos les gustó ver el final que tuvo Scar porque en realidad es un personaje muy malvado. Lo mejor de todo es que fue el héroe griego quien le dio su merecido.

Aunque no se aprecia en la película, es posible que Scar se haya convertido en una decoración en algún lugar de la casa de Hércules o tal vez en la de alguno de los otros personajes

