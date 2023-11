Esta es la razón por la que el creador de 'La caída de la casa Usher' y 'La maldición de Hill House' ya no quiere trabajar para Netflix

Es común que los líderes de un estudio o plataforma de streaming planteen preguntas, sugerencias o directrices a un cineasta al revisar el guión o los primeros montajes de un proyecto. Al fin y al cabo, son los responsables de financiar todo el proceso y el director, guionista o creador de la serie forma parte de su equipo, salvo en casos extraordinarios donde los cineastas consagrados tienen el control absoluto (por ejemplo,

mencionaron que el gigante del streaming, Netflix, simplemente"deja que los creadores hagan su trabajo" y no busca interferir en exceso. Sin embargo, esto no fue la norma para uno de sus más exitosos colaboradores. Esta dinámica quizás influyó en su decisión de no renovar su contrato a largo plazo con la plataforma, optando en su lugar por un acuerdo con Amazon Studios y su servicio de streaming Prime Video.

Muchas de las personas con las que inicialmente colaboró abandonaron Netflix y fueron reemplazadas por nuevos integrantes con perspectivas diferentes, lo que complicó el proceso de trabajo de Flanagan.Estas son las diferencias que Flanagan tuvo con Netflix), un ex banquero de inversiones que, tras pasar cuatro años en prisión por un accidente automovilístico mortal relacionado con el alcohol, regresa a su ciudad natal sin un centavo.

La esencia de la historia radica en que Riley ya no tiene perspectivas, ambiciones ni esperanzas. Está mentalmente indefenso ante los embates de su culpa y mucho menos ante fuerzas sobrenaturales. Flanagan diseñó conscientemente al personaje de esta manera.

