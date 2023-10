Ésta es la razón por la que Carla Morrison pensó en retirase de la música en 2017

No todo ha sido fácil para Carla Morrison, pues aunque desde hace años es una de las cantantes más exitosas y populares de México gracias a canciones como Compartir y Esta soledad, la originaria de Tecate ha vivido etapas duras, como la que le tocó en 2017.

Luego, como hablo mucho spanglish, crecí en la frontera, como que cuando me faltaba una coma o un acento todo era una crítica”, detalló.Esto lastimó el autoestima de Morrison: “Recuerdo que dije ‘Esto no es justo para nadie, no soy de acero’, y por eso quería irme y mucho tiempo pensé en nunca volver”.

