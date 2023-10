Esposo de Gloria Trevi estaba en Acapulco durante paso de huracán Otis: 'Estaba muerta de miedo'

Gloria Trevi aprovechó su concierto en el Auditorio Nacional para pedir a sus seguidores que acudan a donar víveres para los residentes de Guerrero tras el impacto del Huracán Otis, categoría 5 que impactó Acapulco el pasado miércoles.La cantante mexicana estuvo acompañada de miembros de los Ángeles Verdes para solicitar apoyo para los compatriotas que perdieron sus viviendas y se encuentran en una complicada situación en estos momentos.

View this post on Instagram A post shared by Gloria Trevi (@gloriatrevi) Gloria Trevi perdió comunicación con su esposoEl líder del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Turismo aprovechó el espacio sobre el escenario para agradecer a Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, sin considerar que nadie sabía que estaba en Acapulco cuando el huracán tocó tierra:“Un agradecimiento a su esposo que, a pesar de todo lo que sufrió,...

