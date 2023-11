Especialistas dudan que el audio de Batres haya sido creado con IA

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el pasado 24 de octubre un acuerdo que obliga a los partidos a postular a mujeres en al menos cinco de las nueve entidades que tendrán elecciones para renovar gubernaturas en 2024, incluida la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo que beneficiaría a Clara Brugada, quien en la mayoría de las mediciones sobre intención de voto aparece en segundo lugar, detrás de Omar García Harfuch.

Piña destaca que la Inteligencia Artificial no es capaz de replicar ciertas características de la voz natural, como son tonos, expresiones, muletillas y respiraciones, características que están presentes en diferentes momentos del audio, por ejemplo, se escucha una aspiración al terminar de pronunciar la palabra “Clara”.

Chilango Noticias Mx también difundió un audio atribuido a Clara Brugada, en donde señala que la aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México admite no ser la favorita del presidente o que traicionará a Morena. Pero también fue desmentido por ella y su equipo de comunicación.

Aunque no es una ciencia exacta, y puede ser difícil distinguir si un audio fue generado por inteligencia artificial. Existen programas de análisis que puedes utilizar en línea, pero también hay detalles en los que puedes fijarte para cuestionar la veracidad del archivo.

Observa las características: puedes buscar una grabación pública de la misma persona, que tengas certeza que es real y comparar detalles como la duración de sus vocales o la fuerza con la que pronuncian las consonantes como la letra “D.”

