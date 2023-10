¡Es un niño! James Middleton confirmó el nacimiento de su bebé con unas tiernas fotografías

, el hermano menor de la Princesa de Gales, con su esposa Alizée Thevenet por las calles de Notting Hill llevando una carriola levantaron todas las alarmas. A pesar de que a lo largo del primer embarazo de la francesa, la pareja fue sumamente discreta, estas imágenes dejaban ver que, dejaba ver que la llegada se daría a finales de año, nadie esperaba que fuera tan pronto que los Principitos de Gales recibirían un nuevo primo.

“Nos hemos establecido en nuestra nueva vida como padres y le he contado todo sobre Ella y que si no fuera por ella, él no estaría aquí hoy y que la extrañamos enormemente.

“Quisiéramos agradecer al increíble equipo del hospital de Basingstoke, desde el primer ultrasonido hasta salir por la puerta por primera vez como tres, no podríamos habernos sentido más apoyados y cuidados, así que gracias al NHS”, incluyó, revelando en dónde es que nació su primer hijo. headtopics.com

Manteniendo la estética que lleva en su perfil de Instagram, James Middleton eligió una serie de imágenes tomadas con luz natural y apostando por los escenarios naturales, pero lo más importante el gran protagonista de todas ellas. Cuidando al máximo la privacidad de su hijo, la primera imagen deja ver la manita de Inigo junto a la de su padre, quien sostiene un retrato de Ella.

Aunque James no especificó cuándo fue que nació Inigo, todo apunta a que fue casi a la fecha en el segundo aniversario de bodas de sus padres. headtopics.com

