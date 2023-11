Es necesario fortalecer coordinación entre los tres ámbitos de Gobierno para combatir la inseguridad en Jalisc

Si bien aquí en Jalisco se han implementado algunas medidas que nos han ayudado a que bajen los índices delictivos en algunas áreas, todavía tenemos algunos temas pendientes sobre todo en cuestión de seguridad hacia las empresas”, detalló.Flores López, indicó que cada año las empresas destinan sumas millonarias para poder atender y prevenir los temas de inseguridad, por lo cual es necesario que las autoridades puedan fortalecer este rubro.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Presentan Red Jalisco, modelo de internet público-privado en JaliscoActualmente la red tiene más de dos millones de usuarios en las 12 regiones del estado y están conectadas a ella con Internet de banda ancha de alta velocidad más de 14 mil 653 sitios

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Actuación del Gobierno en Guerrero queda “corta”: CoparmexOrganismos empresariales se reúnen hoy para trazar un plan de reconstrucción tras el paso de Otis; ANTAD pide seguridad para evitar saqueos

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

EL ECONOMISTA: Un 25% del padrón ganadero de Jalisco está en riesgo por crisis de sequía, alerta la Unión Ganadera Regional de JaliscoEl presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco aclaró que los más afectados son pequeños productores, por lo que descartó que la producción de carne y leche en el estado vaya a reducir en la misma proporción.

Fuente: El Economista | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Jalisco pide 700 mdp a la federación por daños de Lidia y sequíaEnrique Alfaro indicó que la idea es que ambos gobiernos vayan a partes iguales y que estos recursos servirían apenas como una ayuda, pues el total de daños sigue sin ser cuantificados

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Necesita Jalisco mil 400 millones de pesos para recuperarse de daños por ‘Lidia’El mandatario estatal estima que se requiere fondear mil 400 millones de pesos entre el gobierno federal y estatal

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Multan a Chivas por cambiarse al Estadio JaliscoEl cambio de estadio no pasó desapercibido por la Liga MX y multa a Chivas

Fuente: Milenio | Leer más ⮕