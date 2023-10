Es grave que figuras políticas pidan protección federal: Waldo Fernández

Luego de que diputados locales del PRI y PAN pidieron que las Fuerzas Armadas los protejan, el coordinador de Morena, Waldo Fernández, reprobó que tengan escoltas a cargo del erario o se les otorgue preferencia de protección del Ejército, mientras que la ciudadanía está desprotegida.

Eso nunca había pasado en el Estado. Pero sobre todo, me parece grave que se les dé protección a costa de los miles de nuevoleoneses que no la tienen”, expuso Fernández.Agregó que es urgente que haya solución al conflicto o al menos, garantías de que la diferencia no vaya más que la política, para que las instituciones de seguridad del Estado puedan concentrarse en hacer su labor, que es proteger a los ciudadanos de Nuevo León.

