Eric del Castillo critica el uso del inglés en rodajes mexicanos

Eric del Castillo, actor mexicano reconocido por su extenso trabajo en el cine y la televisión, acudió recientemente al programa de entrevistas que conduce el periodista español Alberto Peláez en YouTube. En dicha charla, el histrión habló de sus inicios actorales en el teatro, su percepción de la fama y su familia, entre otros temas. Pero un momento destacado fue cuando externó su disgusto por el uso del inglés durante rodajes en México.

¿Qué dijo Eric del Castillo contra el uso del inglés en rodajes mexicanos? Primero, Eric del Castillo comentó que acaba de terminar un proyecto, 'pero ya no sé si es cine, o es televisión o qué diablos es'. Entonces, el actor de 89 años manifestó su descontento por el uso del inglés en rodajes mexicanos: 'Me da mucho coraje que en el ambiente cinematográfico mexicano estén usando todo el idioma en ingles'. '¡Caramba! Nosotros tenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia imagen, nuestra propia idiosincrasia. ¡Que no mam...!', reclamó Del Castill

