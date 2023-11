¿Eres de las personas afectadas por Otis? Infonavit te apoyará de esta forma

“Que tenga la tranquilidad de que van a poder hacer el trámites del aseguradora van sin preocuparse porque su crédito aumente porque no va a haber intereses”, dijo en conferencia de prensa.Con dicha medida se beneficiará a más de 39 mil personas en Guerrero (33 mil de Acapulco y 6 mil de otros municipios) que cuentan con un Crédito Infonavit.

Esta medida beneficiará a alrededor de 89 mil trabajadores registrados ante el IMSS antes del huracán y representa un apoyo económico estimado de 6 mil 311 millones de pesos.individuales a créditos que aún no lleguen a juicio o que estén en etapa previa a la adjudicación.

Con ello, se beneficiará a 13 mil 742 patrones, que en conjunto tienen una plantilla laboral de 157 mil 286 trabajadores.Además, el Infonavit llamó a las y los acreditados a aplicar el Seguro de Daños con el que cuenta su Crédito Infonavit.Presenta tu aviso de daños en la Delegación Regional o Centro de Servicio Infonavit en cualquier parte del país o enviar un correo electrónico al buzón atencionotis@infonavit.org.mx.

Para más información, comunícate al Infonatel al 800 008 3900 o acudir a alguno de los Centros de Servicio en el estado de Guerrero:·Cesi Chilpancingo: Centro Comercial Chilpancingo, Ext. B-13, colonia Universal.operaciones el 13 noviembre).

