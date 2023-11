¡Era suya y la dejó ir dos veces! Caicedo se pierde el empate

¡Gol de Cruz Azul! Sepúlveda se anticipa y marca el 1-0¡Gol de Pachuca! Contragolpe letal y definición de crack de HernándezPrimer intento de Pachuca en un disparo fallido de Ortiz¡TIRO ATAJADO! disparo por Jeremy Márquez.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Jordy Caicedo.Tiro atajado raso al centro del arco. Jordy Caicedo (Atlas) zurdazo desde muy cerca.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Jordy Caicedo.Tiro atajado raso al centro del arco. Jordy Caicedo (Atlas) zurdazo desde muy cerca.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Jordy Caicedo.Tiro atajado. Jordy Caicedo (Atlas) Disparo con la derecha desde el centro del área.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

FORO_TV: Familiares de Jóvenes de Lagos de Moreno Esperan Identificación de CuerposLuis Pavón, enviado especial de N+ a Lagos de Moreno, Jalisco, comenta en Despierta que los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos esperan la identificación de cuerpos encontrados en una finca

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Últimas Noticias: ¿Por qué Joaquín Moreno no quiere a Escoboza?Alonso Escoboza es uno de los jugadores de Cruz Azul con menos partidos jugados y eso es por decisión de Joaquín Moreno

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Cruz Azul ante Juárez, un duelo de entrenadores que sueñan con dirigir su primera LiguillaJoaquín Moreno y Diego Mejía solo han accedido a la Fiesta Grande como auxiliares técnicos.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕