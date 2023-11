Envían 120 toneladas de medicamentos y material de curación a damnificados de Guerrero desde el Edomex

(SUEM), al disponer de tres ambulancias de terapia intensiva ubicadas en la Base Militar del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), donde ha realizado el traslado de 13 pacientes provenientes de Acapulco a diversos hospitales de la CDMX y la ciudad de Toluca.

Asimismo, reiteraron el llamado a la población mexiquense a continuar apoyando a los hermanos del estado de Guerrero, con alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de limpieza, alimento para mascotas, entre otros, que son recibidos en el

