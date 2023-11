Enredos en el interior de La Máquina y la categoría de Pachuca

Qué enredos siguen al interior de La Máquina: no han firmado a Alonso ni presentado oficialmente; al Conejo lo tienen en La Noria chambeando aún; Pachuca ya salió a confirmar con clase, lo que acá te destapé de las mañas del uruguayo, que también ya se defendió públicamente sin ser preciso. ¿Y la cabeza de Cruz Azul? Brilla por su ausencia y por eso no hay definición aún. Pero eso sí, ya me enteré cómo es que llegó la opción del charrúa a las oficinas de Gran Sur y de eso te platico hoy.

LA CATEGORÍA DE PACHUCA Vaya categoría que tuvo Armando Martínez, Presi del Pachuca, para explicarle a los de ‘Línea de 6’… perdón, ‘Línea de 4’ (es que como ya sentaron a Marín y Faitelson más otros cuatro, me confundo), lo que me cuestionaron sobre las mañas de Alonso. Al buen entendedor pocas palabras, explicó sin rebajarse a dar los detalles de cómo Iván traicionó la confianza tuza. Para que sigan dudando de lo que pong

MEDİOTİEMPO: En la casa de Satanás el infierno está calienteDesdeElÁngel | 'En la casa de Satanás el infierno está caliente' Éste semestre hubo otro rotundo fracaso del que pocos o casi nadie habla: EL TOLUCA Me contó (mi Judas) que la directiva corrió a Nacho Ambriz buscando una reacción del plantel, buscando que despertaran, que se “despabilaran”, pero ni así “Cuando despidieron al profe (Ambriz) hubo una charla; no nos dijeron directo, pero querían que reaccionáramos, pero nada, esto ya estaba jodido” Lee la columna de ArizpeMiguelZ

PROCESO: Presidente de la Cruz Roja mexicana hace un llamado a la población para seguir apoyando a los damnificados del huracán OtisEl presidente de la Cruz Roja mexicana, Carlos Freaner, hizo un llamado a la población para que continúe apoyando, y haciendo donaciones de ayuda humanitaria para los damnificados del huracán Otis, pues consideró: Sigue habiendo una necesidad imperiosa de alimento, de limpieza, de kits para el hogar, de kits para niños, de agua en muchas partes donde no se ha podido regularizar ese servicio.

PAJAROPOLİTİCO: Israel lanza operación militar en el hospital Al Shifa de Gaza🔴 Israel lanza operación militar al interior de Al Shifa, el hospital más grande de la franja de Gaza que alberga a cientos de pacientes en situación crítica y refugia a miles de personas. bbcmundo tiene la historia.

EL_UNİVERSAL_MX: El presidente reivindica la humanidad de los narcotraficantes en Sinaloa'El presidente fue con toda la intención primero a la tierra del Chapo, antes que a la capital estadounidense.' Opinión de SGarciaSoto ✍

TOMATAZOSCOM: Kaitlyn Dever en conversaciones para interpretar a Abby Anderson en la segunda temporada de The Last of UsKaitlyn Dever, reconocida actriz de Hollywood, está en conversaciones para interpretar el icónico papel de Abby Anderson en la segunda temporada de la aclamada serie basada en el videojuego.

