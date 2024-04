Endeavor Group es adquirida por Silver Lake por 13,000 millones de dólares

La empresa mediática y de talento Endeavor Group, matriz de World Wrestling Entertainment (WWE) y Ultimate Fighting Championship (UFC), ha anunciado este martes que su compra definitiva por parte de la firma de capital privado Silver Lake por unos 13,000 millones de dólares. Según los términos del acuerdo, Silver Lake adquirirá el 100% de las acciones en circulación que aún no posee (ya tiene el 71%), aparte de las participaciones rodadas. Así, los accionistas de Endeavor recibirán 27.

50 dólares por título en efectivo, lo que representa una prima del 55% sobre el precio de la acción no afectada de 17.72 dólares al cierre del mercado el 25 de octubre de 2023, último día completo de negociación antes del anuncio de Endeavor de su revisión de alternativas estratégicas. Igualmente, se traduce en una prima del 39% sobre el precio medio ponderado por volumen de 30 días no afectados de Endeavor

