Encuentran con vida a hija del activista Julián LeBarón en Chihuahua

Gracias por compartir. Ya apareció la hija de @julianlebaron, sí la tenían retenida. Gracias, muchas gracias por compartir. pic.twitter.com/zi2MzZXujF En el video compartido por Adrián se observa como integrantes de la familia abrazan a la menor, quien está llorando y sale de un vehículo en el mismo municipio donde desapareció.Durante la tarde, la familia LeBarón escribió en sus redes sociales que no localizaban a Sofía desde la mañana que entró a tomar clases en la Universidad Tecnológica de Puaquimé.

— Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) November 1, 2023 “Por favor, ayúdenme a compartir. Es hija de @julianlebaron, los minutos son cruciales. No aparece, entró a la escuela pero ya no hay información de ella. Una familia y comunidad la está esperando. Podría tratarse de un secuestro”, escribió Adrián con la ficha de búsqueda de la joven, donde afirman que fue vista por última vez la mañana del 1 de noviembre.

Por favor compartan. El tiempo vale mucho. Queremos encontrarla, ya no queremos sufrir otro secuestro y les pedimos a las autoridades que pongan atención y que no caiga en los sótanos de la impunidad.@lopezobrador_ https://t.co/fx7BjwrayU

De acuerdo con medios de comunicación y fuentes extraoficiales, la familia había recibido llamadas solicitando dinero por el rescate de la menor. Destacando que Sofía salió del salón de clases y regresó a su aula llorando; sin embargo, tomó sus cosas y salió sin que se supiera su destino, de acuerdo con sus compañeros de escuela.

