Encuentran cadáver en clínica de Atlautla

Ubicada en el Barrio San Lorenzo, en el municipio de Atlautla, en el Estado de México. Según medios locales, el cadáver presentaba durante la mañana del pasado viernes, pero la noticia recientemente se volvió viral, ya que las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este suceso. , cuya identidad no ha sido revelada; de igual manera, no se ha confirmado si la mujer era empleada de la clínica o se encontraba en el hospital como visitante.

Piden que se investiguen las causas de muerte, por lo que se desconocen las causas de su muerte, así como si se trató de un crimen o un accidente. Por ahora, no hay reporte de personas detenidas en relación con el fallecimiento de la supuestaPiden que el caso sea investigado por posible feminicidio. Foto: especial.durante los primeros tres meses del añ

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



heraldodemexico / 🏆 31. in MX

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

En Francia no encuentran toros en las escuelas, ¡encuentran JABALÍS!Mientras en la Ciudad de México se reportó que ayer un toro causó una gran movilización en una preparatoria, en el campus de la escuela Marseilleveyre en Marsella, un jabalí causó pánico al ingresar al patio del plantel y casi embestir a los estudiantes, quienes corren de un lado a...

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

“Al jefe Taboada, el barrio lo respalda”, le gritan a Santiago Taboada en Cuautepec Barrio Alto“Ya llevan muchos años gobernando los mismos, yo quiero pedirles una cosa, que le demos esa oportunidad al cambio”, pidió el candidato de la Coalición “Va X la CDMX”

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Comando armado irrumpe en hotel y secuestra a 11 turistas, aparecen 5 cuerpos ejecutados en EcuadorEntre los sobrevivientes se encuentran menores de edad, los cuales se encuentran en resguardo

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

El Cristo del Barrio de San Miguel fabrica botas y enseña futbol a niñosRay Israel Villegas cumplirá mañana 18 años de representar a Cristo en el Barrio de San Miguel; tomó el lugar que tuvo su hermano por 15 años y espera cederle la estafeta a su hijo "Rayito"

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

Intenso choque en carretera San José Iturbide-San Luis de la Paz deja dos heridosEl choque se registró en el kilómetro 31 de dicha carretera, entre las localidades de Tepozanes y Las Adjuntas, frente al Corralón San José

Fuente: PeriodicoCorreo - 🏆 14. / 71 Leer más »

Intenso choque en carretera San José Iturbide-San Luis de la Paz deja dos heridosEl choque se registró en el kilómetro 31 de dicha carretera, entre las localidades de Tepozanes y Las Adjuntas, frente al Corralón San José

Fuente: PeriodicoCorreo - 🏆 14. / 71 Leer más »