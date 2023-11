Encuentra la palabra “ABRAZO” oculta en la sopa de letras. Resuelve el acertijo visual en tiempo récord

La importante razón por la que solo puedes retirar en efectivo esta cantidad de los cajeros automáticosContén la respiración antes de saber por qué cada vez más personas guardan las latas de refresco¿Cómo desempañar los vidrios del auto sin usar el aire acondicionado?Trucazo de expertos que deja transparentes los faros del auto sin tanto esfuerzoEl curioso significado de que un colibrí aparezca en tu jardín y quiera anidar, esto quiere decirLa importante razón por la que solo puedes retirar en efectivo esta cantidad de los cajeros automáticos

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ENSEDECIENCIA: Acertijo visual solo para EXPERTOS: Encuentra la letra diferente en solo 5 segundosDescubre habilidades que no sabías que tenías y resuelve el siguiente acertijo en tiempo récord. Los acertijos visuales, junto a otras tareas de destreza mental; como los sudokus, los crucigramas, …

Fuente: EnsedeCiencia | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Juez de Reynosa resuelve que Arturo Salinas es ilegible para ser gobernador interno de Nuevo LeónEl coordinador de la diputación de MC señaló que el juez Juan Fernando Alvarado concedió la suspensión provisional para que el Secretario General de Gobierno se quede como encargado del despacho, tal como Samuel García solicitó al Congreso del Estado

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

ENSEDECIENCIA: La NASA encuentra y captura “la mano cósmica”, una nebulosa que pondrá en duda tu existenciaEl espacio profundo es un lugar lleno de maravillas y misterios que desafían nuestra comprensión. Entre estas maravillas se encuentran las nebulosas, vastas nubes de gas y polvo en el espacio, que …

Fuente: EnsedeCiencia | Leer más ⮕

ENSEDECIENCIA: Acertijo visual DIFÍCIL de resolver: Encuentra la palabra “CARACOL” en la sopa de letrasTienes 5 segundos para encontrar la palabra CARACOL ¿Podrás lograrlo? Ya llego para ti este nuevo desafío viral que pondrá a prueba tus habilidades visuales, recuerda que en Enséñame de Ciencia bus…

Fuente: EnsedeCiencia | Leer más ⮕

PROCESO: La mexicana Michelle Rabel logró salir de Gaza y se encuentra en Egipto: AMLOEl presidente López Obrador expuso que se sostenía una reunión para saber cuándo podría salir Bárbara Lango, otra mexicana que se encuentra en la zona de conflicto.

Fuente: proceso | Leer más ⮕

MILENIO: Implementan nuevo sistema de vigilancia en Tlalnepantla; se encuentra en puntos estratégicosEl alcalde de Tlalnepantla destacó que se lleva un trabajo en conjunto entre los 3 niveles de gobierno.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕