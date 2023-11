En Yucatán, mujer muere en centro deportivo tras caer mientras practicaba 'pole dance'

Los hechos fueron reportados la noche del martes a la Policía Municipal, por lo que, elementos de esta dependencia acudieron al establecimiento ubicado en el fraccionamiento Flor Campestre, donde encontraron a una mujer de 47 años de edad, con lesiones graves e identificada como Rosa del Carmen.Paramédicos de la Cruz Roja realizaron el traslado de la mujer al hospital General de Valladolid, por la gravedad de sus lesiones.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Mujer muere durante rutina de “pole dance” en YucatánAl parecer un mal movimiento ocasionó que la víctima perdiera fuerza en las manos lo que ocasionó que cayera al piso, donde quedó inconsciente

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Frente Amplio postulará hombres para gubernaturas en Yucatán, Puebla, Veracruz y CDMXMarko Cortés, líder del PAN, reveló que el Frente Amplio postulará hombres para gubernaturas en Yucatán, Puebla, Veracruz y CDMX, siguiendo lineamientos del INE

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Feria Xmatkuil 2023 Yucatán fechas artistas costos todo lo que debes saberLa popular feria estatal contará con exhibiciones ganaderas, textiles, artesanales y espectáculos para todos los asistentes

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: Frente Amplio por México postulará candidatos hombres en Yucatán, Puebla, Veracruz y CdMxMira aquí quiénes son las propuestas del Frente Amplio por México para candidatos a gubernaturas en 2024.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: PAN proyecta que candidaturas del Frente Amplio para CDMX, Veracruz, Yucatán y Puebla sean para hombresIntegrantes del PAN señalan que avanzan en acuerdos por cada entidad en la que se renovarán cargos en 2024 , prevén postular a hombres y mujeres en la Ciudad de México por el principio de paridad

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Frente Amplio postulará hombres para gubernaturas en Yucatán, Puebla, Veracruz y CDMX; desatan protestasMarko Cortés, líder del PAN, reveló que el Frente Amplio postulará hombres para gubernaturas en Yucatán, Puebla, Veracruz y CDMX, siguiendo lineamientos del INE; Sandra Cuevas y Cynthia López Castro, protestan

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕