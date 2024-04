En Veracruz me fabricaron delito, espero que FGR no les siga el juego: Exjuexa Angélica Sánchez, candidata de MC, reiteró que policías y la Fiscalía de Veracruz la persiguen con falsas acusacionesLa candidata al Senado de Movimiento Ciudadano (MC), Angélica Sánchez, compareció en calidad de investigada por el delito de portación de arma de fuego y aseguró que confía en que la Fiscalía General de la República (FGR) no se preste a seguir “las falsas acusaciones” que realizó en su contra la

Fiscalía de Veracruz. Explicó que este miércoles fue citada a declarar a la delegación de la FGR en Xalapa, después de que la Fiscalía estatal la acusó de portar y disparar un arma calibre .22 al momento de ser detenida por policías estatales el pasado 5 de junio de 202

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



alcalorpolitico / 🏆 41. in MX

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Jueces de Veracruz no sólo deben escuchar a Fiscalía: Angélica SánchezLa exjueza Angélica Sánchez Hernández enfatizó que los jueces deben mantenerse una “postura neutral” y no solo atender a los argumentos de la parte acusadora, en este caso, la Fiscalía General del Est...

Fuente: alcalorpolitico - 🏆 41. / 53 Leer más »

FGR exhibe a Fiscalía de Veracruz por no investigar desaparición forzadaLa Fiscalía General de la República (FGR) promovió un amparo contra la negativa de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz de admitir competencia en un caso de desaparición forzada. Con fecha 13 de oc...

Fuente: alcalorpolitico - 🏆 41. / 53 Leer más »

Fiscal de Veracruz aclara “choque” con FGR por caso de desapariciónLa fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, calificó de “tendenciosa” la información que afirma que el organismo a su cargo se niega a investigar un caso de desaparición forzada,...

Fuente: alcalorpolitico - 🏆 41. / 53 Leer más »

Guardia Nacional cuida a exjueza Angélica Sánchez, candidata de MCEl dirigente en Veracruz del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, confirmó que la candidata al Senado de la República por la segunda fórmula, Angélica Sánchez Hernández, ya cuenta c...

Fuente: alcalorpolitico - 🏆 41. / 53 Leer más »

Angélica Rivera revela que está enamorada, ¿de quién será?Hace unos días fue captada disfrutando del concierto de Cristian Castro y Yuri, por lo que al parecer tiene buena relación con la familia del padre de sus hijas.

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

Angelica Kauffmann, pionera del NeoclasicismoAL MARGEN

Fuente: LaRazon_mx - 🏆 13. / 72 Leer más »