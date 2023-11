En Veracruz, estatua de Benito Juárez es derribada por vientos del frente frío 8

Inmediatamente informaron a las autoridades de Protección Civil, la caída de la estatua no causó daños a los conductores al caer en el camellón principal. Minutos después, empleados del ayuntamiento llegaron para hacerse cargo de la remoción. Se requirió la colaboración de aproximadamente 30 personas y una carretilla para cargar la cabeza debido a su peso.

