En Toluca elaboran ceras artesanales para iluminar el camino de los fieles difuntos

'Se llevan tres procesos que es colgarlo, después, lo sacamos a prensilla, armamos una gasa la volvemos a voltear para su terminación total (...) Para quitar las imperfecciones pasa por una plancha. como se le conoce para que no lleve bordes y lleve un terminado más bonito y se le pone un sello, que es la marca de nosotros' Suben ventas Para este año, la demanda aumentó en este negocio familiar, pese a que incrementó la parafina que es su materia prima.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERIODICOCORREO: Estas son las respuestas del cuestionario del 1 de noviembre de Disney 100 años en TikTokGana las tarjetas de Disney 100 años en TikTok respondiendo correctamente las preguntas del cuestionario de hoy 1 de noviembre, aquí los detalles

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

TELEVISA DEPORTES: André Jardine no está 100 por ciento satisfecho con el rendimiento del AméricaEl técnico brasileño aseguró hay mucho por mejorar de cara a la Liguilla y aseguró que sus jugadores se sienten valorados.

Fuente: Televisa Deportes | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Estas son las respuestas del cuestionario del 1 de noviembre de Disney 100 años en TikTokGana las tarjetas de Disney 100 años en TikTok respondiendo correctamente las preguntas del cuestionario de hoy 1 de noviembre, aquí los detalles

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

TUDNMEX: André Jardine no está 100 por ciento satisfecho con el rendimiento del AméricaEl técnico brasileño aseguró hay mucho por mejorar de cara a la Liguilla y aseguró que sus jugadores se sienten valorados.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Pan de muerto, una tradición prehispánica en las festividades mexicanasEn 2023 se espera que 95 de cada 100 personas lo Consuman

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Cuestionario Disney 100 en TikTok: Respuestas de hoy 1 de noviembreEstas son las respuestas del cuestionario del 1 de noviembre del juego Disney 100 en TikTok; contesta acertadamente y obtén dos cartas

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕