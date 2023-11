En Sinaloa, enfrentamiento entre jóvenes y policías termina con al menos 30 detenidos

Fue cuando los agentes llevaban detenido a un joven, en medio de forcejeos, que el resto de los adolescentes ataco a los agentes con huevos, y estos contestaron con gas lacrimógeno, un intercambio que motivo la estampida de personas en todas direcciones.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FORO_TV: ¿Qué Disfraces están Prohibidos en Sinaloa durante este Halloween?Las sanciones para quienes incumplan las medidas del gobierno irán desde horas de arresto hasta una fuerte multa económica

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Sinaloa vive un Halloween de terror: detenciones, apología del delito y pleitosLas autoridades no han dado a conocer la cifra de personas aprehendidas por estos hechos

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: En Sinaloa: narcocultura sigue presente en Halloween a pesar de la realidadSimulando cadáveres en bolsas negras y otros símbolos violentos, realizan actividades de 'Halloween' en Sinaloa.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

MILENIO: ¡En 5 minutos! Maquillajes de Halloween RÁPIDOS y sencillos para hacer en casaLos maquillajes de Halloween son la pieza clave para destacar en Halloween.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Implementa Zapopan estado de fuerza para operativo durante noche de HalloweenSe reforzará la seguridad en colonias de dicha demarcación para evitar se cometan actos vandálicos como en el año 2022 donde se detuvieron a 12 personas

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Payasos armados asaltan a joven en Culiacán durante noche de HalloweenA la víctima le robaron su motocicleta Italika 120 color gris, su cartera y celular

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕