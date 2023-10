En Islandia, más de 5 mil microsismos activan alerta volcánica| VIDEO

La península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, se vio sacudida por un enjambre sísmico con más de 5 mil 500 pequeños temblores en los últimos tres días, aumentando la posibilidad de una erupción volcánica, informó el viernes la oficina meteorológica del país (OMI).

Aerial footage taken from a coast guard helicopter showed molten lava erupting from the fissure at the Litli Hrutur volcano on Iceland’s Reykjanes Peninsula https://t.co/HjBGEOJL7o pic.twitter.

