En el Panteón de Belén un árbol viejo detiene a un vampiro con sed de venganza; esta es la leyenda del Conde B

40 personas valientes se juntan armadas con machetes y palos y comienzan a buscar a este conde misterioso, cuando lo encuentran tenía una víctima entre sus manos, es cuando lo logran someter con una gran cruz de madera y lo traen arrastrando hasta este cementerio', relató.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Abren altar de muertos en el Museo Panteón de Belén en GuadalajaraEntérate todo sobre el altar de muertos monumental en el Panteón de Belén

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: X suspende cuenta del grupo islamista HezboláX indica que ha suspendido la cuenta “Hezbollah_FA” por violar sus normas sobre amenazas violentas y añade que el usuario no podrá crear cuentas nuevas

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Detectan 7,175 mdp irregulares en la Cuenta Pública de 2022La ASF señaló que se han recuperado 1,386 millones de pesos

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

LASILLAROTA: ASF señala irregularidades por más 7 mil mdp en Segunda Entrega de la Cuenta Pública 2022El Gasto Federalizado tiene el mayor número de observaciones en pesos, con estados como Durango y Coahuila encabezando la lista

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

LASILLAROTA: ASF señala irregularidades por más de 7,000 mdp en Segunda Entrega de la Cuenta Pública 2022El Gasto Federalizado tiene el mayor número de observaciones en pesos, con estados como Durango y Coahuila encabezando la lista

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

PROCESO: La Auditoría Superior detecta irregularidades por 7 mil 175 mdp en la Cuenta Pública 2022Esta es la segunda de tres entregas de la ASF, que dará a conocer los demás informes en febrero de 2024.

Fuente: proceso | Leer más ⮕