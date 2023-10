En el ojo del huracán

pero también es verdad que otros ni siquiera lo imaginaban. Algo capaz de lastimarnos hoy y para las siguientes generaciones. Y no, no hablo en este instante de la tragedia de Acapulco, sino del Presidente ordenando otro ataque a la Suprema Corte de Justicia. Ojalá fuera yo la que arbitrariamente pega los acontecimientos, pero no.

La intención de tener al Poder Legislativo y el Poder Judicial sometido a la Presidencia y al partido en el poder. Así como hoy no se pueden ver las consecuencias del paso de un huracán, no se entenderán por lo pronto los saldos y los despojos de un sexenio como este que busca romper el equilibrio de poderes.

