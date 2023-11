En Edomex ocurren 11 defunciones por hora, en el primer trimestre de este año

Estadísticas nacionales En México, entre enero y marzo de 2023, se contabilizaron, en forma preliminar, 206 mil 902 defunciones, lo que representa 48 mil 961 menos, respecto a las registradas en el mismo periodo del año anterior.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASILLAROTA: Las 5 enfermedades por las que más mexicanos murieron en 2022, reporta el InegiPor grupos de edad, las personas de 65 años y más fueron las que concentraron el mayor número de muertes

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Bajan 24% las defunciones en México: InegiLos estados de la República con mayor tasa de mortandad en el país son la Ciudad de México, Morelos y Colima.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Estas son las 10 principales causas de muerte en México, según InegiLos males cardíacos se colocaron en el primer lugar, mientras que la diabetes fue la segunda causa más común de fallecimiento.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Inegi: 9 de cada 10 muertes en 2022 fue por enfermedades; cardiovasculares, en primer lugarInegi detalló que durante 2022 se contabilizaron en México 847 mil 716 defunciones registradas; 90.0 por ciento fue por enfermedades, principalmente cardiovasculares, diabetes, tumores, del hígado y COVID-19

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: La economía mexicana sigue a la alza, el Inegi reporta crecimiento del PIBActividades primarias dieron el mayor impulso a la economía de julio a septiembre

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Cercano el Día de Muertos, te decimos cuales son las principales causas de fallecimientos en MéxicoPresenta Inegi reporte sobre el total de defunciones que se registraron durante el 2022

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕