En Clínica 11 del IMSS citaron a su hijo para cirugía, pero el médico está de incapacidad

El día de hoy 21 de diciembre del 2023 acudí a la Clínica 11 del IMSS con mi menor hijo de identidad resguardada, ya que tenía cita a las 7 am para una cirugía de circuncisión con diagnóstico de fimosis.

Llegamos 6 am, ya que el día lunes 18 de diciembre en valoración pre-anestésica me indicaron que debía de llegar con tiempo, ya que conforme van llegando los van ingresando al hospital, pero que debía de llegar temprano puesto que es mucha gente la que ingresa para operaciones y que su última comida del día anterior debía ser desde las 8 pm. Nos formamos en la fila pero no respetaron ese orden. Fueron llamando conforme los expedientes que tenía la asistente del área de internamiento. Empezó a nombrar a las 7:30 am. La primera vez le comenté que si ya había nombrado a todos y me dijo que no, que aún faltaba gente por nombra





