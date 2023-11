Empresas en la BMV resienten impacto por el súperpeso

7% en el tercer trimestre, debido principalmente a fluctuaciones por tipo de cambio, dada la fortaleza del peso.“Como ha sido el caso a lo largo de varios trimestres, las cifras reflejan la apreciación del peso mexicano frente a las demás monedas en nuestra región, lo que reduce el valor en pesos mexicanos de nuestros ingresos internacionales”, explicó la emisora en su reporte publicado en la BMV.

MILENIO: BMV sube índice accionario; mercados de AL ganan tras decisión de la FedLos títulos del conglomerado químico industrial Orbia encabezaron el avance, con un 5.96 por ciento más a 30.95 pesos.

EL ECONOMISTA: BMV sube en la apertura a la espera del anuncio de política monetaria de la FedLa Bolsa Mexicana de Valores ganaba este miércoles siguiendo el desempeño de otras plazas bursátiles en el exterior, mientras los inversores esperaban la decisión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, más tarde en el día.

EL ECONOMISTA: Mifel evalúa listar acciones en la BMV en 2024El presidente y fundador de Banca Mifel, Daniel Becker, aseguró que están explorando cualquier posibilidad para seguir con sus planes de crecimiento.

MILENIO: BMV baja 0.44% este martes y cierra con pérdida mensual de 3.56%La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajó 0.44 por ciento a 49 mil 061.88 puntos al cierre de mercados de este martes 31 de octubre de 2023.

EL ECONOMISTA: BMV pierde 3.56% en octubre, empujada por los retrocesos de los aeropuertos, Televisa y BecleEl Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa mexicana descendió 3.56% en el mes. Este martes retrocedió 0.44%, para cerrar octubre en 49,061.88 unidades.

MILENIO: BMV y Wall Street caen al inicio de la reunión de la FedEntérate de las primeras operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street, en temporada de resultados trimestrales, HOY 31 de octubre 2023.

