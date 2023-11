Empleados de Walt Disney Animation Studios votan a favor de sindicalizarse

No te pierdas: South Park culpa a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, de todos los males de Disney De acuerdo con la nueva información, 63 de un total de 68 participantes que laboran en Walt Disney Animation Studios votaron a favor de unirse a The Animation Guild, sindicato de trabajadores de la industria animada en Hollywood; cinco de ellos votaron en contra.

La victoria ejemplifica la esencia de por qué nos estamos sindicalizando. Sabíamos durante todo este proceso que todos en nuestra unidad merecen ser elegibles, pero la compañía aún así decidió continuar con este proceso largo y arduo en un intento de dividirnos.

Las comentarios interminables Disney ha enfrentado críticas significativas en materia de explotación laboral en varios frentes a lo largo de los años. Uno de los principales puntos de crítica se relaciona con las condiciones laborales de los empleados de bajos salarios en los parques temáticos de Disney y en la producción de productos con licencia de la compañía.

Otra área de crítica se refiere a la producción de mercancía con licencia de Disney en fábricas extranjeras, donde los trabajadores pueden estar expuestos a condiciones laborales precarias, largas horas de trabajo y bajos salarios. Las denuncias de explotación laboral en la cadena de suministro de Disney han suscitado preocupaciones sobre la responsabilidad corporativa de la empresa.

