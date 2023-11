La crisis económica que azota a distintos sectores, incluyendo el digital, ha llevado a tomas de decisiones como recorte de personal, aumento de precios en productos y servicios e incluso a medidas internas. Hoy, la molestia se apoderó de algunos trabajadores de Microsoft pues pronto tendrán que pagar por usar Xbox Game Pass Ultimate

. Video relacionado: Microsoft pagó $70,000 MDD por Activision Blizzard Microsoft elimino Xbox Game Pass Ultimate gratuito para sus trabajadores De acuerdo con un reporte de Tom Warren, periodista de The Verge, Microsoft informó a sus trabajadores que retirará el beneficio de gratuidad de Xbox Game Pass Ultimate a todos aquellos que no estén relacionados directamente con la división de videojuegos, o sea Xbox o Microsoft Gaming. La medida, que entrará en vigor en enero de 2024, afectará a 238,000 empleados quienes tendrán que pagar por el servicio de videojuegos de Microsoft, aunque la compañía informó que en su caso no lo harán a precio completo pues recibirán un descuento para adquirir el plan anual. Empleados de Microsoft tendrán que pagar por Xbox Game Pass Ultimate De acuerdo con información de fuentes internas, algunos trabajadores de Microsoft están molestos con la decisión tomada por la compañía y de inmediato se comunicaron con Phil Spencer, director general del negocio de videojuegos y Xbo

:

