Emoción del futbol en martes

La emoción del futbol continua en martes, y para muestra los increíbles juegos que nos esperan el día de hoy, así que para que no te pierdas ni uno solo, aquí te dejamos todo lo que debes saber para poder verlos en México. Hoy hay mucha actividad futbolera en el mundo, aquí te dejamos todos los detalles. Norteamérica - Liga de Naciones CONCACAF:Guayana Francesa vs.

BermudasHora: 13:00Transmisión: Facebook Live, YouTube, Concacaf Official App, Paramount+, Flow Sports AppSan Vicente / Granadinas vs. BeliceHora: 13:00Transmisión: Facebook Live, YouTube, Concacaf Official App, Paramount+, Flow Sports AppBonaire vs. Saint MartinHora: 17:00Transmisión: Facebook Live, YouTube, Concacaf Official App, Paramount+, Flow Sports AppGuyana vs. Antigua y BarbudaHora: 18:00Transmisión: Facebook Live, YouTube, Concacaf Official App, Paramount+, Flow Sports AppPuerto Rico vs. BahamasHora: 18:00Transmisión: Facebook Live, YouTube, Concacaf Official App, Paramount+, Flow Sports AppCanadá v





