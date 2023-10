Ema Pulido pide perdón, asegura que no se supo expresar bien tras desafortunado comentario a Tefi Valenzuela

“Nadie se imagina realmente, creo solamente Dios, creo que es el único que me puede creer desde mi corazón que lamento tanto que la gente haya malinterpretado mis palabras, mi expresión, desde que tengo uso de razón he defendido la integridad del hombre y de los bailarines…he defendido toda mi vida a la mujer, a mi país”, comenzó así sus disculpas Ema Pulido“no fui educada para tener un buen...

, por lo que sus palabras fueron malinterpretadas y aunque sabe que muchas mujeres han pasado por situaciones muy difíciles siendo víctimas de violencia de género, ella siempre ha defendido a la mujer, además aseguró que su intención siempre fue bromeando.

“Mi intención siempre fue bromeando, para mover más la energía, pero obviamente tuve un gran error en escoger mal mis palabras, lo reconozco, no prometo que no vuelva a cometer errores, no sé por qué los hago sin pensar”, dijo Emma Pulidorespaldando sus declaraciones sobre que sus palabras fueron mal interpretadas, Latin Lover interrumpió y dejó claro que no fue así, pues la realidad es que“Perdón que interrumpa, no es que se haya malinterpretado,... headtopics.com

pues luego de que su compañero , la experta en baile terminó el bloque pidiendo disculpas y explicando lo que quiso decir, pues ella asegura que“No lo dije en ofender, soy la primera en defender todo esto, de verdad lo siento, sí así lo tomaron, lo siento ofrezco una gran disculpa desde el corazón, desde mi corazón a los participantes si en algo lo he ofendido, al público y a las redes sociales”, finalizó Ema PulidoComo lo mencionamos anteriormente, a...

viernes 27 de octubre, se publicó un comunicado de prensa en donde la producción se deslinda de los comentarios que hizo Ema Pulido , pues aseguran que lo que dicen cada uno de los jueces es responsabilidad de ellos mismos, sin embargo, aseguran que tomarán acción ante la lamentable situación. headtopics.com

