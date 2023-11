Elimina gases con estas 5 hierbas naturales y siéntete ligero toda la noche

, como la menta, contribuyen a disminuir la inflamación intestinal, evitando la acumulación de gases. Además, la manzanilla posee propiedades digestivas que estimulan la función hepática y biliar, favoreciendo así la digestión. Esta hierba también tiene un efecto antiinflamatorio, lo que la hace ideal para reducir la hinchazón y el malestar abdominal causados por los gases.

Es importante mencionar que, aunque la manzanilla es una opción natural y segura para aliviar los gases, su consumo debe ser moderado y siempre dentro de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.es una semilla reconocida por sus múltiples beneficios para la salud, especialmente en el sistema digestivo. Su principal característica es su poderoso efecto carminativo, lo que significa que ayuda a aliviar y prevenir la formación de gases intestinales.

A pesar de sus beneficios, es importante recordar que el consumo de anís debe ser moderado y que siempre debe formar parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable., una raíz de sabor picante y ligeramente dulce, es un remedio natural eficaz contra la hinchazón y el exceso de gases.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UNIVISION: Los familiares de los secuestrados en Gaza también temen a los bombardeos de IsraelIsrael lleva a cabo la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó la “segunda fase de la guerra”. Se han intensificado los bombardeos y las operaciones terrestres. Los hospitales, abarrotados y sin suministros, son amenazados constantemente. Sigue las últimas noticias en Univision.

Fuente: Univision | Leer más ⮕

MILENIO: Los crueles métodos de 'Los Chapitos' con los que han asesinado a sus rivalesTestigos colaboradores e investigaciones de la DEA han expuesto múltiples prácticas con las que los hijos de El Chapo buscan deshacerse de sus enemigos

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: World Wide Technology Championship: estos son los golfistas mexicanos y los grupos en los que estánLos golfistas mexicanos tienen la esperanza de superar el corte a la ronda final

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: '¡Cese al fuego, acepten el acuerdo con Hamás!', demandan familiares de los rehenesLos parientes exigen intercambiar a todos los secuestrados por todos los prisioneros palestinos.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Elimina gases con estas 5 hierbas naturales y siéntete ligero toda la nocheLos gases intestinales son una parte natural del proceso de digestión

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

HIPERTEXTUAL: Estos son los precios de los nuevos iMac y MacBook Pro M3 en España y MéxicoApple ha presentado los nuevos iMac y MacBook Pro con chips M3. Estos son sus precios oficiales en España y México.

Fuente: Hipertextual | Leer más ⮕