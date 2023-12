Elecciones de 2024 y el deseo de un cambio en México

¿Habrá candidaturas en las elecciones de 2024 que invertirán en el pensamiento a favor de la seguridad, la justicia y la paz, más allá de los típicos foros cuyos formatos son idóneos para hablar mucho, escuchar poco e imaginar menos? Este es mi deseo de año nuevo. En la esfera profesional, el más importante.

Probablemente es mera ingenuidad,, acaso no ha sido, no es y nunca será así porque en el fondo las campañas no son lugares donde haya espacio y tiempo para en verdad discernir lo que está en juego; pero en esta época, dicen, se vale soñar.. Ya sé, hay quienes la están pasando bomba, amasando fortunas legales e ilegales y hacen todo lo que está en sus manos para aprovechar esta descomposición desfondada por igual del Estado y de la sociedad. Ya sé, para millones de personas en este país es más o menos irrelevante, por ejemplo, la epidemia de homicidios mientras no les toque.nadie está al margen del riesgo de ser víctima de alguno de los más graves delitos y luego de su impunidad casi absoluta . México podrá ser un oasis para hacer fortunas, pero también lo es para delinqui





Pajaropolitico » / 🏆 2. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Crimen organizado, uno de los retos más apremiantes para las elecciones del 2024 en MéxicoAutoridades y expertos advierten sobre la presencia del crimen organizado en las elecciones del 2024 en México, con posibles ataques a candidatos y manipulación del proceso electoral.

Fuente: ExpPolitica - 🏆 15. / 70 Leer más »

Guanajuato será clave en el voto migrante en las elecciones de 2024Guanajuato será uno de los estados clave en cuanto a la influencia del voto migrante en las elecciones de 2024, debido a su gran cantidad de paisanos que están credencializados ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Fuente: PeriodicoCorreo - 🏆 14. / 71 Leer más »

Calendario de vacaciones escolares para el ciclo 2023-2024De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2023-2024, el periodo vacacional iniciará el lunes 18 de diciembre. Sin embargo, maestras, maestros y personal administrativo volverán a actividades el 3 de enero de 2024, ya que tendrán un taller intensivo de formación continua para directivos. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que no habrá clases en sus planteles del 25 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024.

Fuente: Pajaropolitico - 🏆 2. / 89 Leer más »

Pérdida de corales y temperaturas oceánicas altas se mantendrán en 2024• Jorge Zavala Hidalgo, Benjamín Martínez López, Karina Ramos Musalem, Julián Velasco Vinasco y Guillermo Horta-Puga alertaron sobre las condiciones adversas que se registran en los océanos y sus repercusiones

Fuente: UNAM_MX - 🏆 37. / 55 Leer más »

Desfile de Chanel Métiers d'Art Pre-Fall 2024La casa de modas francesa Chanel presenta su colección Métiers d'Art Pre-Fall 2024 en un desfile en Manchester, Inglaterra. La diseñadora Virginie Viard continúa preservando la artesanía francesa y rindiendo homenaje a la historia de la marca.

Fuente: VogueMexico - 🏆 12. / 73 Leer más »

Los Backstreet Boys se presentarán en la Feria de León 2024La expectativa de ver a los Backstreet Boys en la Feria de León 2024 es muy alta, por eso te daremos todos los detalles de este concierto. Los boletos estarán disponibles a partir del martes 18 de diciembre a las 11:00 horas a través del portal TicketOne.

Fuente: Merca20 - 🏆 11. / 75 Leer más »