El triunfo de Javier Milei: una vuelta de tuerca en la política argentina

Cuando asumas que has tocado fondo y que las cosas no pueden ir a peor, acuérdate de Argentina, alguna vez me dijo un tucumano, con ese pesimismo no exento del extraño orgullo trágico que les confiere su real o presunta singularidad. El triunfo de Javier Milei parecería confirmarlo.

Cuando creíamos haber alcanzado el límite en materia de líderes políticos excéntricos, el ex presentador de televisión y provocador profesional nos muestra que la historia siempre es capaz de dar una vuelta de tuerca adicional. Súbitamente resulta “fresa” la manera en que insulta Donald Trump, un dechado de civilidad el conservadurismo de Bolsonaro, y las frases estrafalarias de Boris Johnson parecen hoy churchillianas comparadas a los exabruptos a ratos alucinantes del presidente electo.Pero mal haríamos en ridiculizar al personaje, asumir que se trata de una anomalía o juzgar a los argentinos por su aparente desvarí





Milenio » / 🏆 9. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Sergio Massa versus Javier MileiJavier Milei resultó ser el peor enemigo de Javier Milei durante su campaña electoral.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Javier Milei vs Sergio Massa ¿Cuándo es la segunda vuelta de elecciones en Argentina?El actual ministro de Economía ganó las elecciones celebradas este domingo con un 36,68 % de votos. frente al 29.98 % del economista libertario; invirtieron las posiciones obtenidas en las elecciones primarias

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

Líder opositora de Argentina anuncia su respaldo a Javier MileiLa segunda vuelta electoral en Argentina se va a celebrar el próximo 19 de noviembre

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »

Patricia Bullrich, excandidata presidencial, anuncia su apoyo a Javier Milei en ArgentinaBullrich fue tercera (23.83%) en las elecciones celebradas el domingo, en las que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se impuso con un 36.28% de votos

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Patricia Bullrich se suma a Javier Milei rumbo a segunda vuelta electoral en ArgentinaLa candidata que ganó el tercer lugar en la primera vuelta electoral de Argentina se sumó al proyecto de Javier Milei para la segunda.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

El Papa, antagonista de Javier MileiFrancisco resulta incómodo a la derecha política y religiosa en Argentina.

Fuente: lajornadaonline - 🏆 54. / 51 Leer más »