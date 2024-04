El Tribunal Electoral no prohíbe el último libro de López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara no prohibir su último libro publicado ¡Gracias!. A través de sus redes sociales, difundió un video en el que lee un fragmento del libro desde Palacio Nacional. 'El Tribunal Electoral no prohibió el último libro de mi quehacer político titulado '¡Gracias!'. Perdió la censura; ganó la libertad', publicó el mandatario.

El Tribunal Electoral no prohibió el último libro de mi quehacer político titulado '¡Gracias!'. Perdió la censura; ganó la libertad. pic.twitter.com/OskU87VB9E— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 4, 2024 Esta tarde, el TEPJF rechazó que el Instituto Nacional Electoral investigue el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador por aparente promoción indebida a Claudia Sheinbuam, pues consideraron que sería un exceso, una censura previa y una persecución a las ideas como en “la Alemania nazi

