El terror también entra por los oídos: radiodramas de suspenso y miedo

Las radionovelas y radiodramas eran contenidos predilectos para las audiencias mexicanas y de todo el mundo a mediados del siglo XX. Estaciones como la XEW o la XEQ produjeron seriales muy exitosas que, hasta el día de hoy, entretienen a algunos melancólicos. Foto: Wikimedia Commons.Desde el criminal que se acechó detrás de la puerta, el ánima que ensordeció a todos con sus penas o la nube tóxica que volteó la piel de los incautos, el.

Episodio The Dark, de la producción estadounidense Lights Out. Dos paramédicos tienden una llamada de auxilio, pero al llegar al domicilio, se topan con un hombre que sólo ríe histéricamente y con una sospechosa neblina oscura. Fuente: YouTube.

se transmitió por NBC y en CBS, desde 1936 hasta 1949; algunos episodios inspiraron otros contenidos, como ocurrió con el fragmentoUn par de años después de su lanzamiento, la producción radiofónica quedó en manos de Arch Oboler, quien consagró el programa como uno de losde chicos y grandes. Aunque no llegó una adaptación a México, sí impactó internacionalmente en la forma de hacer radio. headtopics.com

Anuncio en The Evening Star del 6 de octubre de 1942. Lights Out tuvo interrupciones en su emisión, pero su entonces productor, Arch Oboler, la mantuvo vigente por varios años. El también guionista tuvo célebres trabajos radiofónicos, teatrales, cinematográficos y literarios. Foto: Evening Star/Library of Congress US.de suspenso y fantasía eran comunes en la programación de las estaciones.

Segunda parte del episodio. La historia de un verdugo en una cárcel local podría no parecer muy terrorífica, pero Apague la luz y escuche mostraba conflictos de tensión y suspenso más diversos y que lograban estremecer a su audiencia. Fuente: YouTube. headtopics.com

, con dos horas de duración, de 8:30 a 10:30 de la noche; su intención fue establecer una mayor interacción con la audiencia y competir contra. El programa duró pocos años, desapareciendo de la oferta radiofónica.

Martha Debayle impacta por su look en Gran Premio de MéxicoMartha Debayle llama la atención con sus looks, que lo mismo son producidos para eventos externos o para conducir su programa de radio Leer más ⮕

Con rodada del terror en Tampico podrás celebrar Halloween ¡Alista tu auto!Aquí todos los detalles de la caravana del terror en el sur de Tamaulipas. Leer más ⮕

Al escritor de Dead Space 3 le gustaría rehacer el juego con estos cambios importantesChuck Beaver, quien también fue productor, asegura que no le permitieron hacer un juego de terror Leer más ⮕

¿Quién era Matthew Perry, el actor de 'Friends' quien al parecer murió ahogado?Los seguidores de la popular serie de los 90´s se encuentran conmocionados por el sorpresivo deceso del también protagonista de 'Un impulsivo y loco amor' Leer más ⮕

¿Te atreves a ir? Panteones de CDMX proyectarán películas de terror; te decimos las fechasSi quieres vivir una verdadera experiencia de miedo, checa la cartelera para ver películas de terror en panteones de la CDMX Leer más ⮕