El tercer episodio de la sexta temporada de The Crown aborda la muerte de la princesa Diana

El tercer episodio de la sexta temporada de The Crown, titulado 'Dis-Moi Oui', se aborda una famosa y trágica noche: la muerte de la princesa Diana. A lo largo de una hora, el director Peter Morgan reimagina las últimas horas de la princesa y Dodi Fayed en París, asediados por los paparazzi y sometidos al peso del superestrellato de Diana. A la pareja la siguen a todas partes.

En un momento dado, incluso tienen que abandonar el restaurante del Ritz de París debido a toda la atención que reciben. Finalmente, deciden regresar al apartamento de Fayed por la puerta trasera del hotel en una decisión tomada de improviso, después de que Diana rechazara (amablemente) su proposición. La noche de la muerte de la princesa Diana Como espectadores, sabemos lo que ocurre a continuación: Su coche, con un conductor ebrio al volante y perseguido por los paparazzi, se estrella en un túnel. Aunque las conversaciones privadas entre Fayed y Diana son producto de la imaginación (y la posibilidad de una pedida de mano es muy especulativa), gran parte del episodio refleja fielmente la trágica velada rea





VogueMexico » / 🏆 12. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

The Crown presenta nuevo tráiler oficial enfocado en el legado de la princesa DianaLa multipremiada serie presentará su última temporada en dos partes y la primera mostrará el trágico deceso de Lady Di

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

The Crown temporada 6 será la historia de Diana con Dodi; y sí, su trágica muerteTodos los detalles de The Crown temporada 6 y qué pasará con Lady Di.

Fuente: HarpersBazaarmx - 🏆 24. / 63 Leer más »

The Crown, temporada 6 - Parte 1 | Tráiler oficial subtituladoTráiler oficial subtitulado de la sexta temporada de The Crown, parte 1. Sinopsis: La princesa Diana y Dodi Fayed disfrutan de su incipiente relación,...

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

La relación de Dodi Fayed con Kelly Fisher en The CrownEl primer episodio de la sexta temporada de The Crown se centra en la relación de Dodi Fayed con dos mujeres: La princesa Diana, interpretada por Elizabeth Debicki, y Kelly Fisher, interpretada por Erin Richards. ¿Quién es Kelly Fisher en The Crown?

Fuente: VogueMexico - 🏆 12. / 73 Leer más »

The Crown, temporada 6 - Parte 1, ya tiene calificación de la crítica¡El fin ha llegado! 👑 ¿Logra TheCrown capturar uno de los episodios más turbulentos de la historia británica? Esto dicen las críticas de su última temporada.🍅

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

The Crown: La serie más vista y cara de Netflix73 millones de personas han visto The Crown desde que se estrenó en Netflix en 2016. La serie ha sido nominada a 39 premios Emmy y ganó 10. Se rumora que The Crown es el programa más caro jamás realizado para el servicio de streaming. Los creadores han tenido cuidado en la selección de talentosos actores que capturan la esencia de los personajes reales.

Fuente: VogueMexico - 🏆 12. / 73 Leer más »