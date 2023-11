El Senado conmemora el Día Internacional de la Memoria Trans

El Senado se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, fecha que busca recordar a las personas víctimas de violencia motivada por la discriminación y la transfobia. Senadores y activistas dedicaron un minuto de aplausos a le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y a su pareja, Dorian Herrera, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 14 de noviembre, en Aguascalientes.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, hizo un llamado para exigir justicia para todas las personas trans, incluidas las no binarias, “una justicia verdadera, con pleno respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familias, una conducción del Sistema de Justicia que no estigmatice y no de revictimice, como en el caso del magistrade Ociel Bahena y de su pareja Dorian Herrera. Demandó todas las medidas para prevenir los crímenes de odio, porque además de pedir que no haya impunidad necesitamos que no se cometan esos ataque





